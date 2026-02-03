В Раменском округе открыли мемориальную доску участнику СВО

«Такая доска — это память. Ведь мы не знаем имен тех ребят, которые сейчас на СВО. Но мы же одна страна, и нам ее охранять. И если такой памяти в виде мемориальной доски не будет о наших героях, не будет нас и нашей страны. И, как говорит наш президент, неважно, какой мы национальности. Мы все являемся гражданами РФ. Мой тезка погиб за нас и нашу страну. За 146 миллионов людей, которые проживают на нашей территории. Проходя мимо этой доски, надо сказать спасибо Олегу Гришину», — отметил Жолобов.

Олег Гришин был призван на СВО по мобилизации, воевал в Луганской области на первой линии обороны.

«Это первая мемориальная доска в селе Заворово. Выражаю слова соболезнования маме, Вере Николаевне, родственникам и друзьям Олега. Он один из тех, кто не струсил и пошел туда, куда страна позвала», — подчеркнул Заместитель директора МКУ «ТУ Юго-Западное» Сергей Болдин.

Герой имеет награды, среди которых медаль Жукова, медаль «Участнику специальной военной операции» и орден Мужества (посмертно).

«Мой сын был скромный. Когда получил повестку на СВО, сказал: „Пойду воевать за тебя, своих детей, брата“. С первых дней был на линии обороны. Был штурмовиком, находился в составе группы эвакуации, выносил с поля боя раненых бойцов. Был всегда терпеливым. Низкий поклон всем ребятам, которые отдали свои жизни за нас», — вспомнила мама бойца Вера Николаевна Гришина.

Ранее Олег Жолобов организовал сыну Олега Гришина разговор с кумиром.

«Алексей, младший сын Олега Гришина, болеет за ФК „Спартак“. Я позвонил Егору Титову, прославленному футболисту, он пообщался с мальчиком и сказал слова поддержки. Обязательно привезу ему сувениры от ФК. Поговорил с мамой погибшего участника СВО Верой Николаевной Гришиной. Будем помогать семье тем, что в наших силах», — подчеркнул депутат Московской областной думы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.