сегодня в 10:58

В Раменском депутат «Единой России» встретилась с семьями участников СВО

Депутат — член фракции партии «Единая Россия» Наталья Кулигина провела встречу с матерями участников СВО. Во время встречи Наталья Кулигина обсудила потребности семьи, а также рассказала о мерах социальной поддержки, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

«Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Вопросы касались бытового характера, женщины рассказали про своих сыновей и их боевые успехи», — сказала Наталья Кулигина.

Участники СВО и их родные могут обращаться по любым вопросам в Центр поддержки участников СВО и их семей, который работает на базе Общественной приемной партии по адресу: г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 8. Телефон: 8 (49-64) 64-57-79.

Проект «Крепкая семья» партии «Единая Россия» укрепляет институт семьи и семейные ценности, поддерживает всестороннее социальное развитие личности, в том числе через патриотическое воспитание.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.