В Раде могут отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет

В украинской Верховной раде могут отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 25 лет. Для ее получения они поступают учиться в университеты и учреждения профессионального образования, рассказал глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак в эфире телемарафона, сообщает « Политика Страны ».

Он отметил, что в Верховной Раде уже готов ко второму чтению законопроект, лишающий права на отсрочку от мобилизации мужчин старше 25 лет, которые поступают учиться. При этом право на получение образования у них останется.

Бабак подчеркнул, что до 2022 года в системе высшего и профессионального образования учились примерно 30 тыс. мужчин в возрасте от 25 лет и выше. При этом к 1 сентября 2025 года их число увеличилось в восемь с половиной раз до почти 250 тыс.

Депутат Верховной рады рассказал, что власти проверяют, действительно ли украинец получает образование. По итогам таких действий отчислили около 50 тыс. человек. Они фактически не учились, а только формально числились в подобных учреждениях.

