В Пушкинском округе участникам СВО вручили государственные награды

Жители Пушкинского округа Александр Ревенчук и Юрий Горшков 30 октября получили государственные награды за доблесть и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония прошла в администрации Пушкинского округа. Глава округа Максим Красноцветов вручил медаль «За отвагу» участнику спецоперации, ветерану боевых действий и многодетному отцу из Софрино Александру Анатольевичу Ревенчуку. Его наградили в соответствии с указом президента.

Ревенчук прибыл на церемонию с семьей. Его близким выразили благодарность, вручили букеты, а детям — памятные подарки. В связи с боевым опытом ветеран испытывает проблемы со здоровьем. Администрация округа оказывает ему необходимые меры поддержки.

Медаль «За храбрость» II степени по указу президента получил ветеран боевых действий, член ассоциации ветеранов СВО из Ивантеевки Юрий Евгеньевич Горшков. Он прошел обучение в центре военно-патриотического воспитания «Вершина» и активно участвует в патриотических мероприятиях для детей и молодежи.

«Делаем все возможное для того, чтобы их жизнь была более комфортной», — отметил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, говоря об участниках СВО.

В округе оказывают поддержку бывшим и действующим участникам спецоперации и их семьям. С начала СВО на передовую передали более 2 тыс. тонн гуманитарной помощи. Эту работу продолжат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.