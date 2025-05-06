В Приморье почтили память героя СВО после вмешательства прокуратуры

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Мать героя СВО боролась год за установку памятного знака погибшему сыну

В закрытом городке Фокино в Приморском крае на здании гимназии появилась мемориальная доска в честь Егора Мекшуна, погибшего 1 ноября 2022 года при исполнении воинского долга и посмертно награждённого орденом Мужества, сообщили в региональной прокуратуре.

Это стало возможным только после личного обращения матери погибшего, Галины Селиной, к прокурору края Сергею Столярову — ранее администрация ЗАТО более года отклоняла её просьбы.

Торжественное открытие прошло при участии представителей власти, школьников и местных жителей

Прокуратура Приморья подчеркивает, что подобные случаи требуют оперативного реагирования, а новый регламент предотвратит бюрократические препятствия для увековечивания памяти участников спецоперации.