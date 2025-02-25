В поселке Тучково Рузского округа почтили память бойцов, погибших на СВО

В поселке Тучково Рузского муниципального округа на Аллее памяти прошло торжественное возложение цветов в память о бойцах, погибших на специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Исполнилось ровно три года с начала специальной военной операции. И сегодня, прежде всего, мы вспоминаем тех, кто отдал жизни, сражаясь за независимость страны и восстановление исторической справедливости, — сообщил врип главы муниципалитета Александр Горбылев.

На Аллее памяти в поселке Тучково вместе с близкими и родными погибших ребят на СВО, местными жителями, депутатами, представителями штаба комитета семей воинов Отечества Рузского округа были возложены цветы в память о мужественных парнях, которые в борьбе с нацизмом пожертвовали своими жизнями.

«Каждый из них выполнял воинский долг. Низкий поклон родителям, воспитавшим героев. Вечная память доблестным воинам», — сказал Горбылев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.