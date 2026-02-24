В Подольске в автобусах разместили рисунки детей участников СВО

В честь защитников СВО в Подольске проводят особую акцию. В автобусах и троллейбусах разместили рисунки юных жителей округа, посвященные их отцам-героям, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этих работах — искренние детские чувства: любовь, уважение и поддержка. Для ребят это возможность выразить гордость за своих пап, а для всех нас — еще раз поблагодарить тех, кто сегодня выполняет свой воинский долг. Сегодня годовщина начала специальной военной операции. Все это время мы едины со своей страной и Президентом. В верности выбранного курса и правильности принятых решений нет и не может быть никаких сомнений. Это наш исторический выбор — Россия не оставляет своих в беде», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он поблагодарил военнослужащих, которые защищают своих сограждан. Также выразил уверенность, что только сплоченность поможет пройти этот путь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.