В Подольске создадут культурно-просветительскую программу для детей участников СВО

В Подольске для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, сформируют культурно-просветительскую программу. В нее войдут встречи с известными людьми и интересными личностями.

Об этом сообщил депутат Московской областной думы Олег Жолобов 11 февраля на встрече с семьями подольских военнослужащих. В обсуждении приняли участие представители администрации, депутаты городского округа и руководители депутатских объединений.

В ходе встречи родственники военнослужащих подняли вопросы социальной поддержки, медицинского обслуживания и жилищных проблем. Жолобов пообещал взять решение всех озвученных вопросов на личный контроль и подчеркнул, что поддержка семей защитников Отечества — приоритетная задача.

Депутат отметил, что подобные встречи будут проходить регулярно, а для детей военнослужащих организуют отдельную культурно-просветительскую программу. «Необходимо устроить для ребят встречи с интересными личностями, чтобы дети услышали правильные слова про своих отцов-героев. Это очень важно», — отметил Жолобов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.