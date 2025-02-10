В Подольске собрали 500 кг гуманитарного груза в ходе акции «Подольск помогает»

В Подольске с 5 по 10 февраля собрали порядка 500 кг гуманитарной помощи и привезли в Волонтерский центр. Груз будут собирать до 12 февраля включительно и затем направят для участников спецоперации ко Дню защитника Отечества в рамках благотворительной акции «Подольск помогает», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Торговый дом «Проплекс» привез в Волонтерский центр шесть бензопил. Посылки защитникам передали гимназия № 7, школа «Бородино» и школа № 29.

Школьники разных возрастов, родители и педагоги купили самое необходимое. В том числе фольгированные утеплители, топоры, лопаты, продукты питания, средства личной гигиены, рабочие инструменты и перчатки, тёплую одежду и газовые баллоны.

«Это наш долг помочь солдатам. Они выполняют свой долг. Желаем им вернуться домой. Победа будет за нами!» — сказала ученица школы «Бородино» Анастасия Коваленко.

Помощь военнослужащим может оказать каждый. Волонтёрский центр на ул. Ульяновых, 1 ежедневно принимает всё необходимое для бойцов. Телефон для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.