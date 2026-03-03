В Подольске прошли соревнования по пулевой стрельбе среди участников СВО

В физкультурно-спортивном клубе «Корсар-Спорт» состоялись открытые городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди участников специальной военной операции.

За победу боролись семь военнослужащих, которые проходят реабилитацию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Участникам предстояло показать меткость в стрельбе из пневматической винтовки МР-512 с дистанции 10 метров.

Перед началом основных состязаний спортсменам дали возможность сделать три пробных выстрела, чтобы ознакомиться с оружием. Инструктор провел подробный инструктаж на огневом рубеже, после чего каждый участник выполнил десять зачетных выстрелов.

Директор МУ ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин отметил, что подобные мероприятия стали в клубе доброй традицией: соревнования для защитников Отечества проводятся здесь уже третий год подряд.

По окончании турнира все участники выразили желание и дальше принимать участие в подобных спортивных соревнованиях. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.