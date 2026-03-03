В Подольске прошли соревнования по пулевой стрельбе среди участников СВО
Фото - © Фото: Мария Шигорева
В физкультурно-спортивном клубе «Корсар-Спорт» состоялись открытые городские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди участников специальной военной операции.
За победу боролись семь военнослужащих, которые проходят реабилитацию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Участникам предстояло показать меткость в стрельбе из пневматической винтовки МР-512 с дистанции 10 метров.
Перед началом основных состязаний спортсменам дали возможность сделать три пробных выстрела, чтобы ознакомиться с оружием. Инструктор провел подробный инструктаж на огневом рубеже, после чего каждый участник выполнил десять зачетных выстрелов.
Директор МУ ФСКИ «Корсар-Спорт» Сергей Брагин отметил, что подобные мероприятия стали в клубе доброй традицией: соревнования для защитников Отечества проводятся здесь уже третий год подряд.
По окончании турнира все участники выразили желание и дальше принимать участие в подобных спортивных соревнованиях. Победителей и призеров наградили грамотами и медалями.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.