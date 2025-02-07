В Подольске открыли парту Героя СВО Сергея Воропаева

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель совета депутатов округа Алексей Никулин открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Сергея Воропаева в лицее № 23. Почтили память защитника вместе с его близкими, учителями и лицеистами,

На ученическом столе разместили его фотографию и информацию из биографии, заслугах героя. Право сидеть за «Партой Героя» получат лучшие ребята за успехи в учёбе, а также за активную общественную работу.

Сергей Воропаев с юного возраста знал, что продолжит династию родителей и выбрал профессию защитника Родины. Хорошо учился, занимался классической борьбой. После окончания Нижегородского ракетно- зенитного военного училища служил в войсках ПВО. В 2001 году в звании капитана был выведен в офицеры запаса. Освоил профессию конструктора-технолога производства мебели и добился успеха и в этом деле.

В 2023 году прошел подготовку в десантно-штурмовой дивизии и встал на защиту Родины в должности командира 104-го десантно-штурмового полка. Выполнял специальные задачи на Запорожском переднем крае обороны под Кременной.

В сентябре 2023 года, получив боевой приказ, вступил в неравный бой с превосходящими силами противника у посёлка Работино Пологовского района Запорожской области. Проявил мужество и отвагу и пожертвовал собой ради боевых товарищей и всех нас. Указом Президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно.

«Его подвиг — это пример самоотверженности, истинного патриотизма. Имя Сергея Анатольевича Воропаева навсегда вписано в историю нашего округа. Оно будет жить в наших сердцах, а его поступок — вдохновлять юных подольчан быть сильными, честными и преданными своей стране», — сказал Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.