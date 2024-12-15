В Подольске до 20 декабря соберут гумпомощь на акции «С Новым годом СВОих»

Глава Подольска Григорий Артамонов анонсировал акцию «С Новым годом СВОих», в ходе которой жители округа могут поздравить защитников с приближающимся праздником и передать необходимые в быту вещи и подарки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Подольск продолжает помогать СВОим! Перед приближающимися зимними праздниками проведем очередную благотворительную акцию #ПодольскПомогает с 16 по 20 декабря. Каждый из вас в эти дни может внести свой вклад в сбор гуманитарной помощи для наших военнослужащих. Давайте поддержим наших воинов на пути к общей победе!» — сказал Артамонов.

Бойцам можно передать средства личной гигиены, продукты длительного хранения, продукты быстрого приготовления, нижнее бельё, носки, футболки. Также строительные инструменты и материалы, газовые баллоны, технику.

Прием необходимого будет вестись по следующим адресам: Волонтерский центр на ул. Ульяновых, д. 1, Парковая, д. 34 (по предварительной записи по номеру 8 (916) 053- 65-72). Также можно оказать посильную финансовую помощь через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольск».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.