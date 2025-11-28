В подмосковном Пушкине боец СВО провел «Урок мужества» для школьников

Урок прошел в рамках социального проекта «Жить активно!», который включает 6 различных мероприятий. В них принимают участие люди с инвалидностью, использующие коляски, родственники бойцов СВО и спортсмены-паралимпийцы.

«Наша организация „Колесница“ объединяет инвалидов-колясочников с различными нозологиями. И после начала СВО к нам стали присоединяться ребята с инвалидностью, колясочники. У нас на сегодняшний день 10 семей таких, и своей основной задачей я считаю донести в том числе и для подрастающего поколения вот этот образ человека мужественного во всех отношениях», — рассказал председатель правления МОООИ «Колесница», член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров.

О герое Викторе Шерстневе

Фото - © Администрация Городского округа Пушкинский

«Урок мужества» для школьников провел командир танка, старший сержант Виктор Шерстнев, который рассказал ребятам о своей службе. В его послужном списке — победа на мировом первенстве по танковому биатлону, которое проходило в 2018 году на подмосковном полигоне «Алабино». Тогда экипаж под его командованием занял первое место.

Во время специальной военной операции сержант проявил настоящее мужество — спас товарищей из поврежденной боевой машины, подвергая себя опасности.

Виктор получил медаль Суворова за героизм на службе. Мужчина стал инвалидом после серьезного ранения — осколки минометной мины повредили позвоночник, теперь он пользуется инвалидной коляской.

«Виктор — это очень интересный человек, мы с ним дружим с первого дня, как познакомились в реабилитационном центре. И у нас такой тандем сложился, как библейский — Моисей и Аарон. Один говорил, второй — делал. Вот Виктор — это деятель. Я там рассказываю-подсказываю, у меня 30-летний опыт реабилитации. А Виктор — бабах, с парашютом прыгнул уже после операции, будучи парализованным. А я об этом только мечтал. С аквалангом нырял, а с парашютом не прыгал, не получилось. Потом автомобильный пробег. Виктор раз — получил права и 500 км проехал. Виктор — это человек, который делает. <…> Вот танк подбили, а он своим танком перекрыл, так сказать, отстреливаются, а дальше вытаскивают своих собратьев из танка. И в конце всех вытащил, а самого настигла „бандитская пуля“. И семья у него такая. У него потрясающая супруга Ирина, дочка Ева», — добавил Гундеров.

Пройдя курс реабилитации, Виктор не сдался: покорил вершину Эльбруса и совершил прыжки с парашютом, чем поразил родных. Сейчас он увлекается академической греблей и уже завоевал бронзу на Кубке России, выступая в категории одиночек среди мужчин.

О программе

Фото - © Администрация Городского округа Пушкинский

Программа проекта «Жить активно!» направлена на интеграцию разных групп общества и воспитание у молодого поколения патриотических ценностей. Реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке: организация получила финансирование от Фонда президентских грантов через программу для НКО Московской области. Проект направлен на то, чтобы помочь людям с инвалидностью, использующим коляски, жить более комфортно и получить больше возможностей.

Президент России Владимир Путин 16 января 2025 года подписал указ № 28, которым объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Это решение принято к 80-летней годовщине Великой Победы над фашизмом. Таким образом государство чтит память ветеранов войны 1941–1945 годов и выражает признательность тем, кто сегодня участвует в СВО.

«Я считаю, что с раннего поколения надо прививать патриотизм. В мое время такого не было. Мы это больше из фильмов где-то брали, как-то сами пытались к этому прийти. А сейчас есть такая возможность — показать на своем личном примере ребятам, что все возможно. Желаю ребятам никогда не сдаваться», — сказал участник СВО Виктор Шерстнев.

Впечатления детей

Фото - © Администрация Городского округа Пушкинский

Ученики школы № 1 с интересом слушали рассказы Шерстнева и Гундерева. С урока они вышли переполненные чувством вдохновения и гордости.

«Мне очень понравилась эта встреча, испытал множество эмоций. Меня захватило чувство гордости за свою страну, за то, что я живу с такими сильными людьми. Больше всего мне запомнился рассказ о воинской службе, о жизни после ранения, о возвращении к мирной жизни», — рассказал ученик 11Б класса Александр Чепенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.