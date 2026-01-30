В подмосковном парке «Патриот» Народный фронт передал технику участникам СВО

В парке «Патриот» на территории Московской области состоялась передача техники военнослужащим — участникам специальной военной операции. Акцию организовали Народный фронт совместно с Благотворительным фондом Первоверховных апостолов Петра и Павла, сообщила пресс-служба Народного фронта.

Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил: «Это наша первая совместная выдача с Благотворительным фондом Первоверховных апостолов Петра и Павла. Он передали не одну сотню единиц техники на фронт, делают это регулярно, сопровождают и обслуживают эту технику после вручения. Это очень важно, так как в боевых условиях не всегда есть возможность получить запчасти, на это нужно время. Поэтому мы передаем багги, мотоциклы, квадроциклы. Но при этом подвоз боекомплектов, провизии и многого другого все равно осуществляется на четырехколесной технике. В связи с этим направляем также и пикапы. Всего порядка 100 единиц техники уже сегодня отправится на фронт».

Военнослужащим была вручена техника, доказавшая свою эффективность в условиях спецоперации, на бездорожье, заминированных территориях и под угрозой атак беспилотников. В перечень переданного транспорта вошли автомобили «Нива», УАЗ «Хантер», девять автомобилей УАЗ СГР, девять пикапов и 22 снегоболотохода. Все они были дополнительно оснащены Народным фронтом средствами повышенной защиты.

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Волошин добавил: «Слова благодарности Народному фронту. И отдельная благодарность нашим воинам, нашим защитникам Отечества, которые выполняя священную миссию. Президент России ежедневно ставит задачи по обеспечению военных всем необходимым».

Также были переданы 30 мотоциклов и 25 квадроциклов, чьими ключевыми преимуществами являются высокая мобильность и маневренность. Помимо транспортных средств, для нужд военных подготовили 42 генератора, 35 устройств обнаружения дронов «Булат», 51 беспилотник, 11 комплексов РЭБ, 40 устройств спутниковой связи, 160 радиостанций, 5 ноутбуков, 5 телевизоров, различные прицелы, 3D-принтер и медицинское оборудование.

Военнослужащий штурмовых войск с позывным «Алекс» сказал: «Участвуя в сборах, люди не только дарят оборудование, они сохраняют жизни бойцов. Это самое главное. Мобильность и быстрота данной техники позволяют нам это сделать, потому что бывают моменты, когда счет идет на минуты, когда боец тяжело ранен и его надо быстро доставить до стабилизационного пункта».

Представители воинских частей выразили благодарность за технику, которая на передовой часто является расходным материалом и требует регулярного пополнения. Перед торжественной церемонией в главном храме Вооруженных сил России состоялась литургия с участием Большого знаменного хора.

С 2022 года под лозунгом «Все для Победы!» Народный фронт оказывает помощь военнослужащим в зоне СВО, а также мирным жителям исторических и приграничных регионов. Деятельность организации включает систематизацию и масштабирование работы военкоров, блогеров и известных лиц, сбор пожертвований, организацию закупок техники и логистики, предоставление складских помещений, информационную поддержку и финансовый контроль.

Представители фронта лично доставляют и вручают все необходимое в зоне спецоперации. Перечислить средства можно банковской картой на сайте pobeda.onf.ru или с помощью QR-кода. Все региональные отделения Народного фронта принимают от населения необходимые бойцам вещи: квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, обувь и другие предметы снаряжения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.