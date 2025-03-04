В подмосковном ГГТУ открылась выставка, посвященная СВО

Под руководством доцента кафедры истории и гуманитарных наук Ольги Викторовны Моровой третьекурсники исторического факультета ГГТУ подготовили фотоэкспозицию «СВО: знать и помнить» и провели просветительские лекции-экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками экскурсии стали студенты истфака и университетского колледжа, а также учащиеся школы № 1 г. Орехово-Зуева. Для них раскрыли вопросы предыстории спецоперации, ее цепи и основные этапы.

Студенты-экскурсоводы представили материалы в научной, но доступной форме с опорой на фотодокументы, карты и схемы. Благодаря содержанию лекции и выставочной экспозиции слушатели смогли проследить взаимосвязь между событиями прошлого (Российской империи, СССР) и настоящего (современной России), осознать историческую предопределенность современных событий.

Впереди у организаторов выставки новые планы — студенты-историки с выездной лекцией выступят перед учащимися Ликино-Дулевского лицея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.