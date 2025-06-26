В Подмосковье в два раза быстрее станут рассматривать обращения участников СВО

Депутаты Московской областной думы на 115-м заседании приняли закон об обращениях от участников СВО в органы власти, срок их рассмотрения сократится до 15 дней, передает корреспондент РИАМО.

«Срок рассмотрения обращений от участников СВО и членов их семей сокращается в два раза — с 30 до 15 дней. Также они наделяются правом на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях области», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Брынцалов подчеркнул, что данная мера позволит быстрее решать вопросы, связанные с получением выплат, медицинской реабилитацией бойцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.