В Подмосковье участники СВО подали более 8 тысяч заявлений на выплату вместо участка

В 2025 году на портале госуслуг Московской области поступило свыше 8 тысяч заявлений от участников специальной военной операции на получение выплаты взамен земельного участка, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники специальной военной операции могут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей вместо предоставления земельного участка. Для этого необходимо иметь регистрацию в Московской области и предоставить документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги в ходе участия в СВО. Завершившим участие требуется справка об окончании службы.

Право на выплату также имеют члены семей погибших бойцов. Им необходимо предоставить документы, подтверждающие гибель участника СВО, а также присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами, включая посмертно. Если в семье есть дети до 23 лет, обучающиеся очно, потребуется справка из учебного заведения.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» доступна на региональном портале госуслуг. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно, решение принимается в течение 10 рабочих дней, а ответ направляется в личный кабинет пользователя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.