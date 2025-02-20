В Подмосковье участники СВО могут получить путевки в санаторий через МФЦ

С 2025 года ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, могут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства наших бойцов мы запустили новую услугу в МФЦ региона. Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслуг от социального фонда, а подать заявление можно в любом удобном МФЦ», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для того, чтобы воспользоваться услугой потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения и справка об отсутствии противопоказаний. Если по какой-то причине участник СВО не может предоставить эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России (СФР) запросит их у медицинского учреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги составляет от 2 до 10 рабочих дней.

Оформить документы на получение путевки также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР, а с 1 марта 2025 года такая возможность появится и на едином портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.