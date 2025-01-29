В Подмосковье участники СВО могут электронно оформить выплату 500 тыс рублей

В Московской области с 1 января этого года для участников специальной военной операции и для семей бойцов стала доступна еще одна мера поддержки — выплата 500 тысяч рублей взамен земельного участка, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Анонсировав новую выплату, мы увидели большой отклик у наших бойцов. Сегодня мы запустили новую услугу на регпортале, чтобы процесс оформления выплаты стал максимально прост — подать заявление и подгрузить документы можно электронно, без посещения ведомств», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что единовременную денежную выплату смогут получить участники специальной военной операции, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, имеющим на день завершения своего участия в специальной военной операции место жительства в Московской области.

Поддержка также коснется семей участников специальной военной операции, погибших вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.

Услуга доступна на региональном портале государственных услуг по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.