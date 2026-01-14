Фото - © Процедурный кабинет в новой поликлинике для взрослых в микрорайоне Лукино-Варино города Лосино-Петровский/Медиасток.рф

В Подмосковье участники СВО и их семьи получают круглосуточную медико-психологическую поддержку

Участники специальной военной операции из Подмосковья и их семьи могут круглосуточно получить медико-психологическую помощь в едином федеральном чате Комитета семей воинов Отечества, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В едином федеральном чате комитета семей воинов Отечества участникам СВО из Подмосковья и их родственникам предоставляется бесплатная медико-психологическая поддержка. Консультации оказывают опытные медицинские психологи, общение проходит анонимно и без запроса персональных данных.

Обратиться за помощью может житель любого региона страны в любое время суток, независимо от часового пояса. За год работы специалисты обработали более 22 тысяч индивидуальных обращений, оказывая поддержку даже в сложных ситуациях. В команде работают 60 клинических психологов из 10 регионов России.

Организаторами чата выступают Комитет семей воинов Отечества и фонд «Социальная сфера» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Присоединиться к чату можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.