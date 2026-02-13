В Подмосковье участникам спецоперации напомнили о круглосуточном чате поддержки

Участники спецоперации и их семьи в Подмосковье могут круглосуточно получить медико-психологическую помощь в федеральном чате комитета семей воинов Отечества, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Федеральный чат комитета семей воинов Отечества предоставляет анонимную медико-психологическую поддержку участникам спецоперации и их семьям. Для обращения не требуется указывать персональные данные.

За полтора года работы специалисты чата рассмотрели более 25 тысяч индивидуальных обращений. В команде проекта работают 60 клинических медицинских психологов, которые оказывают бесплатные консультации по различным тревожным состояниям, включая сложные случаи.

Жители любого региона России могут обратиться за помощью в круглосуточном режиме, независимо от часового пояса. Организаторами чата выступают комитет семей воинов Отечества и фонд «Социальная сфера» (команда федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты Российской Федерации.

Для получения поддержки необходимо перейти по ссылке. Услуга доступна лицам старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.