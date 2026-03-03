В Подмосковье студенты собрали две тонны груза для бойцов СВО

«Мероприятие, прошедшее в рамках губернаторского проекта „Доброе дело“, объединило более трех десятков профессиональных и высших учебных заведений. Главным результатом работы студентов и преподавателей стали собранные 2 тонны полезного груза, который в ближайшее время отправится на передовую», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

На базе образовательных учреждений были развернуты пункты сбора, куда студенты и преподаватели приносили необходимые военнослужащим вещи — продукты длительного хранения, средства личной гигиены, теплую одежду, термобелье, медикаменты и перевязочные материалы, а также прочие предметы первой необходимости. Помимо формирования вещевых наборов, участники акции занимались изготовлением предметов, необходимых в полевых условиях. В учебных мастерских и аудиториях студенты плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. Кроме того, в рамках акции любой желающий мог написать письмо для бойцов. В своих посланиях студенты выражали слова поддержки и благодарности.

Руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев, комментируя итоги «Десанта жизни», отметил, что акция стала ярким подтверждением зрелости молодого поколения. По его словам, особенно ценно, что бойцы на передовой знают: за их спинами — тысячи молодых людей, готовых подставить плечо. «„Десант жизни“ — это реальное доброе дело, которое объединяет молодежь региона вокруг ценностей патриотизма, взаимопомощи и ответственности. Наши бойцы понимают, что поддержка фронта — это задача каждого», — подчеркнул Павел Ковалев.

В числе участников — Даниил Латышов, студент ГАПОУ МО «ПК „Энергия“, представляющий трудовые отряды подростков Московской области.

«Когда мы плели сети и делали свечи, это перестало быть просто заданием или акцией. В какой-то момент пришло понимание: это реально может помочь кому-то там, на передовой. Мы писали письма, и хотелось, чтобы в каждом слове чувствовалась поддержка. Для нас это не просто помощь, это способ сказать: мы рядом, и мы благодарны. И это чувство единства — очень сильное», — сказал Латышов.

В Подмосковье с апреля 2022 году реализуется масштабный гуманитарный проект «Доброе дело», призванный поддержать бойцов СВО, а также мирных жителей Донбасса и приграничных территорий. Это была инициатива учеников гимназии имени Е. М. Примакова, которую поддержал Губернатор Московской области Андрей Воробьев. С начала проведения специальной военной операции «Волонтеры Подмосковья» направили на Донбасс и в приграничные регионы, включая Курскую область, свыше 10,3 тысяч тонн гуманитарного груза.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.