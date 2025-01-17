В Подмосковье стартует цикл приемов для участников СВО и членов их семей

23 января в Подмосковье стартует цикл тематических приемов «Единой России» для участников СВО и членов их семей. Об этом сообщила депутат Государственной Думы, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Московской области Алла Полякова.

2025 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Защитника Отечества. В связи с этим общественные приемные «Единой России» в Московской области проведут цикл тематических приемов для участников специальной военной операции и их близких.

23 января в общественных приемных партии региона пройдет первый Единый день приемов участников СВО и членов их семей по юридическим вопросам.

«Общественные приемные готовы оказать помощь военнослужащим и их родным в любое время. Но тематические дни позволят привлечь для проведения приемов профильных компетентных специалистов, которые будут консультировать по узкоспециализированным вопросам. 23 января мы проведем встречи совместно с представителями Адвокатской Палаты Московской области и Ассоциации юристов России», — отметила Полякова.

Также депутат добавила, что следующий Единый тематический день приемов планируется организовать в начале февраля. Он будет посвящен жилищным и земельным вопросам.

Адреса местных общественных приёмных можно найти на сайте подмосковного партийного отделения: https://mosobl.er.ru/contacts/reception/locals

Узнать подробности можно по телефону Региональной общественной приемной «Единой России»: 8(495)106-05-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.