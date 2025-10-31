В Подмосковье стартовала серия фотовыставок «Дети Героев»

На выставке представлены личные истории семей героев СВО, отдавших жизнь при защите Родины. Цена этой жертвы — в глазах их родных: жен, детей, отцов и матерей бойцов. Выставка, подготовленная региональным Комитетом семей воинов Отечества совместно с «Единой Россией», никого не оставит равнодушным, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В церемонии открытия выставки в Балашихе приняли участие близкие участников СВО, члены «Единой России», представители общественных организаций.

«Это очень важный проект, ведь наша первоочередная обязанность — хранить память о павших героях, помогать их близким, оказывать им поддержку. Конечно, для нас это большая честь — быть первым городом Подмосковья, где открылась эта выставка», — рассказал депутат фракции «Единая Россия» в местном Совете Илья Очаковский.

На презентации проекта в Мособлдуме секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер регионального парламента Игорь Брынцалов напомнил, что семьи военнослужащих должны чувствовать заботу общества и государства.

«Смотрящие на нас со снимков воины отдали жизнь за будущее России. Наша обязанность — хранить память о них. Для этого проводим такие важные выставки, как эта. Важно, чтобы семьи героев ни в чем не нуждались, чтобы они всегда чувствовали нашу поддержку», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Балашихе выставка будет работать до 6 ноября на территории усадьбы Горенки по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, 6, график работы — с 11-00 до 16-00.

С 7 по 13 ноября фотовыставка будет представлена в Реутове, с 14 по 20 ноября — в Дмитрове, с 24 ноября и до конца месяца — в Щелкове. В декабре ее можно будет посетить в Люберцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.