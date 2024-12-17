В Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших бойцов СВО

В подмосковном оздоровительном комплексе «Литвиново» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева запущена уникальная программа социально-психологической поддержки для жен и детей, погибших участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В нашем регионе стартовала новая программа поддержки семей наших бойцов. Первые 34 семьи уже отдыхают в одном из лучших загородных комплексов нашего региона, где мамы вместе со своими детьми проведут неделю. Мы создаем условия для поддержки и восстановления, чтобы каждая семья чувствовала нашу заботу», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Участниками первого заезда стали 34 мамы и 46 детей. Для удобства дети распределены по возрастным группам, досуг которых обеспечивают профессиональные вожатые.

Каждая семья проживает в комфортабельных номерах с санузлом. Комплекс обеспечивает пятиразовое сбалансированное питание, а для интересного времяпровождения разнообразная программа: творческие мастер-классы для детей и взрослых, сеансы в галокамере, спортивные занятия, посещение бассейна, боулинга, мини-гольфа и, конечно, ежедневные вечерние развлекательные мероприятия.

Весь процесс пребывания в комплексе сопровождается квалифицированной поддержкой специалистов: психологов, педагогов и спортивных инструкторов. Дополнительно на территории комплекса работает собственный медицинский пункт, где круглосуточно дежурит медицинский персонал.

«Литвиново» предлагает насыщенную программу досуга, которая позволит участникам заезда восстановить силы, найти новые эмоции и вдохновение, наслаждаясь уникальной природой и комфортом.

Записаться на оздоровительную программу можно через портал госуслуг по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе ведут работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.