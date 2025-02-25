В Подмосковье проживает 300 ветеранов боевых действий и участников СВО

В ходе своего отчета о результатах работы за 2024 год в Балашихе председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов затронул тему предоставления льготы в рамках социальной газификации. Он напомнил, что отдельные категории граждан, среди которых ветераны боевых действий и воины спецоперации, могут воспользоваться дополнительной льготой на оплату стоимости газового оборудования до 80 тыс. рублей, а также на оплату выполненных работ по газификации ИЖС. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«На законодательном уровне в течение года мы расширяли перечень мер поддержки для наших бойцов и их близких. Мы распространили действие льготы по социальной газификации на участников СВО. И упростили процедуру ее получения. Ей воспользовались почти 300 воинов — ветеранов боевых действий и участников СВО», — рассказал спикер регионального парламента.

Он добавил, что всего с 2022 года, когда начали действовать дополнительные меры поддержки, на льготных условиях подключены к централизованному газоснабжению уже 1,5 тыс. домовладений Подмосковья.

В рамках социальной газификации газ подводят до границ участков жителей бесплатно. Работы внутри участка и оборудование оплачивается заявителями самостоятельно.

Льготные категории граждан не оплачивают работы внутри участка, дополнительная мера поддержки также покрывает затраты на газовое оборудование в пределах 80 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.