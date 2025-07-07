В Подмосковье провели прием участников СВО и их семей

В Московской области тематические встречи прошли в 53-х местных приемных «Единой России». О существующих мерах поддержки бойцов спецоперации и их близких проконсультировали депутаты всех уровней, представители Социального фонда, Министерства труда и социальной защиты, фонда «Защитники Отечества», а также юристы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова провела прием жителей Подольска совместно с замглавы округа Ольгой Шашковой, руководителем местной Ассоциации ветеранов СВО Игорем Науменковым и Председателем муниципального Совета депутатов Алексеем Никулиным.

Участник СВО обратился по вопросу установления статуса «Ветеран боевых действий». Роман проходил службу в горнострелковой бригаде. У него возникли сложности в сборе необходимых справок. По результатам встречи решено подготовить пакет документов и помощь в дальнейшем сопровождении.

«В ходе приема поступили непростые обращения о помощи в поисках бойцов. Подобные вопросы не терпят отлагательств, уже сегодня начнем прорабатывать с профильными ведомствами. После актуализации информации о местонахождении бойцов свяжемся с близкими и обсудим дальнейшие действия», — рассказала депутат Госдумы.

Также Алла Полякова передала партию гуманитарной помощи супруге участника специальной военной операции Елене. Жительница Подольска занимается волонтерством и отправляет по запросам бойцов необходимые вещи. В этот раз наши защитники попросили комплектующие для дронов «Баба-Яга». Военнослужащие прислали видеообращение, по которому для них закупили все необходимое.

«Жены наших бойцов — настоящие героини. Многие из них занимаются общественной деятельностью и волонтерством, активно помогают в формировании гуманитарной помощи. Члены семей военнослужащих лучше других знают, что необходимо на передовой. Поэтому встречи с ними и всесторонняя поддержка — важное направление работы „Единой России“, — прокомментировала Алла Полякова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В Люберцах единороссы не только ответили на вопросы по выплатам, но и представили варианты по трудоустройству бойца СВО.

«Предложили заявителю на рассмотрение направления для трудоустройства и обучения, в том числе — в государственные структуры и органы местной власти. Кроме этого, проинформировали о действующей программе развития для участников специальной военной операции „Время героев“ — она реализуется по поручению Президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Обменялись контактами, остаемся на связи для координации и дальнейшей поддержки», — рассказал Председатель местного Совета депутатов городского округа Люберцы Петр Ульянов.

В общественной приемной Щелковского отделения партии «Единая Россия» семьям участников специальной военной операции разъяснили порядок оформления выплат и проконсультировали по юридическим вопросам. Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин взял на контроль обращение супруги военнослужащего.

«Анастасия рассказала, что строительная компания, с которой ее муж заключил договор, сильно затягивает сроки сдачи дома. Мы уже провели первую консультацию и записали на бесплатный прием к юристу, который поможет подготовить все документы. Будем сопровождать это дело и добиваться решения», — отметил Владимир Шапкин.

В Павловском Посаде к депутату фракции «Единая Россия» муниципального Совета депутатов Наталье Золиной поступили обращения по вопросам предоставления льгот на оплату путевок в летние оздоровительные лагеря для детей участников СВО.

«Подробно рассказала, какие меры поддержки действуют в летний период. Получить бесплатную путевку или компенсацию стоимости путевки в организацию отдыха и оздоровления детей можно лично, подав заявление в МФЦ. У одной из семей возникла проблема в получении справок. Уже подключили к этому вопросу социальную защиту, поможем собрать пакет документов, а также проконтролируем, чтобы дети военнослужащих получили путевки и смогли отдохнуть уже в этом сезоне», — подчеркнула Наталья Золина.

Следующий Единый день приемов участников СВО и их близких состоится 18 июля, он будет посвящен юридическим вопросам. Узнать подробности и записаться на встречу можно по телефону: 8(495)106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.