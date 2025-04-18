В Подмосковье проходит Единый день приемов участников СВО и членов их семей по вопросам образования

18 апреля на площадках 53-х местных общественных приемных «Единой России» Московской области проходят тематические встречи. Приемы ведут депутаты от партии «Единая Россия» совместно с представителями управления образования и общественных организаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В общественной приемной партии «Единая Россия» городского округа Жуковский прием провел депутат Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Денис Козлов. К нему обратились действующие военнослужащие — участники СВО, интересовавшиеся возможностями для детей по получению дополнительного образования и применению льгот при поступлении в вузы. Вопрос касался участия детей в творческих и спортивных кружках, а также условий целевого и льготного поступления в учебные заведения на базе 11 классов.

«Вопросы образования всегда на особом контроле, особенно когда речь идет о детях защитников Отечества. Возможность бесплатно посещать кружки, спортивные секции, участвовать в олимпиадах и получать качественное дополнительное образование — это не просто про развитие. Это про поддержку семьи, про уверенность в будущем. Что касается поступления — мы говорим о реальных, закрепленных законодательством льготах, и моя задача — помочь семьям правильно и вовремя ими воспользоваться. Всегда открыт к диалогу и готов сопровождать такие обращения персонально», — отметил Денис Козлов.

В Дмитрове к депутату Московской областной Думы Марине Шевченко обратились 4 заявителя. Вопросы касались устройства в школу, предоставления места в детском саду, перевода в школу и дополнительного образования детей. Каждое обращение было внимательно рассмотрено, даны подробные разъяснения и рекомендации по дальнейшим действиям.

«Вопросы образования всегда остаются в числе приоритетных, особенно когда речь идет о детях участников специальной военной операции. Стараюсь оперативно реагировать на все поступающие обращения и оказывать необходимую помощь», — отметила Марина Шевченко.

В Воскресенске состоялась важная встреча с членами семей участников СВО в формате круглого стола. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога, где каждый смог задать волнующие вопросы и получить поддержку.Помимо вопросов образования, обсудили порядок оформления и выделения земли для семей военнослужащих.

«Участие в мероприятии также принял представитель Воскресенского благочиния — отец Виктор. В преддверии светлого праздника Пасхи он вручил семьям военнослужащих молитвенники, подчеркнув важность духовной поддержки в непростое время. Партия „Единая Россия“ в сотрудничестве с общественными организациями продолжает работу по обеспечению комплексной помощи тем, кто защищает интересы страны», — отметила руководитель местной общественной приемной «Единой России» Юлия Яковлева.

В Мытищинской приемной к депутату Совета депутатов Наталье Гречаной обратились участники СВО и члены их семей с вопросами, касающимися дистанционного обучения, предоставления льгот при поступлении в учебные заведения, а также по теме доступности различных образовательных программ и курсов.

«В непростое время, когда участники СВО находятся на передовой, их семьи нуждаются в особой поддержке и внимании. Обеспечение доступности образования для детей и супругов военнослужащих — важный шаг в создании стабильности и уверенности в завтрашнем дне», — сказала Наталья Гречаная.

Подробнее узнать о работе общественных приемных «Единой России» в Московской области и записаться на встречу с депутатом можно по телефону 8(495)106-05-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.