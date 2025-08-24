В Подмосковье приземлился самолет со 146 вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Вечером 24 августа в Московской области успешную посадку совершил самолет, на борту которого были 146 российских военных, которых удалось вернуть домой. Обмен пленными состоялся в рамках договоренностей, достигнутых на возобновившихся переговорах РФ и Украины, пишет РИА Новости .

В четверг состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной. Группа освобожденных российских военнослужащих уже вернулась на родину. Самолет с ними благополучно приземлился в аэропорту Подмосковья 24 августа.

Министерство обороны опубликовало видео встречи военных. На кадрах видно, как несколько десятков освобожденных солдат, размахивая российскими флагами, радостно скандируют: «Россия!».

Ранее сообщалось, что 2 июня Турция стала площадкой для очередного раунда российско-украинских переговоров. Во время встречи стороны достигли ряда важных договоренностей гуманитарного характера.

Участники переговоров в том числе согласовали механизм обмена пленными, который предусматривает возвращение молодых военнослужащих до 25 лет и эвакуацию раненых и больных по формуле «всех на всех». Общее количество людей, которые могут быть обменены в рамках достигнутых договоренностей, составит не менее тысячи человек с обеих сторон.