В Подмосковье приставы передали Минобороны два авто пьяных водителей

Судебные приставы Подмосковья передали Министерству обороны России два конфискованных автомобиля, принадлежавших женщинам, осужденным за повторное управление машиной в состоянии опьянения. Транспорт направлен на нужды специальной военной операции, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Суд признал двух жительниц Подмосковья виновными по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения после ранее назначенного административного наказания по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. В качестве меры уголовно-правового характера суд постановил конфисковать принадлежащие им автомобили Geely Atlas и Nissan Qashqai, использованные при совершении преступления.

Конфискация применяется для предотвращения новых правонарушений. В данном случае автомобили являлись собственностью обвиняемых и были признаны орудием умышленного преступления небольшой тяжести против безопасности дорожного движения.

В Орехово-Зуевском районном отделе судебных приставов возбудили исполнительные производства о конфискации и обращении машин в собственность государства. После проведения всех процедур транспорт передали Министерству обороны РФ на основании постановления правительства РФ от 8 сентября 2023 года № 1470.

С начала 2026 года судебные приставы Подмосковья передали на нужды СВО 10 конфискованных автомобилей, три из них — сотрудники Орехово-Зуевского отдела.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.