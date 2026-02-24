В Подмосковье адаптировали более 200 объектов для бойцов СВО

В Московской области продолжают адаптировать жилье и городскую среду для участников СВО, получивших инвалидность. 24 февраля в Балашихе глава округа Сергей Юров встретился с ветераном Кириллом Комовым и обсудил ремонт его квартиры и меры поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с участником специальной военной операции Кириллом Комовым, который готовится к переезду в адаптированное жилье. Во время встречи обсудили ход ремонта и дополнительные меры поддержки.

Кирилл Комов был призван в Вооруженные силы РФ в декабре 2018 года, служил по призыву и контракту в разных воинских частях. 7 марта 2022 года он получил тяжелое ранение при выполнении служебной задачи. Сейчас ветеран имеет инвалидность I группы бессрочно, проходит реабилитацию и участвует в программе адаптации жилья.

«Мы уделяем особое внимание адаптации городской среды и жилья для участников специальной военной операции. Это принципиально важная работа, которая позволяет восстановиться физически и почувствовать уверенность. Мы продолжаем ее совместно с фондом «Защитники Отечества» и правительством Московской области», — отметил Сергей Юров.

В квартире Кирилла Комова выполнят базовый ремонт, объединят санузел для удобства, уберут пороги и установят элементы безопасности.

«Если все сделать правильно, жить станет гораздо проще. Важно, чтобы дом помогал, а не создавал сложности», — поделился Кирилл Комов.

В Подмосковье специалисты социальных служб обследуют маршруты передвижения ветеранов, их дома и подъезды. По итогам мониторинга выявили более 230 проблемных объектов, свыше 200 из них уже привели в нормативное состояние. Более чем в 30 квартирах провели перепланировку: убрали пороги, переоборудовали санузлы, установили поручни.

«Адаптация жилья под новые нужды бойцов — одно из приоритетных направлений работы. Депутатский корпус держит каждый адрес на контроле», — подчеркнул председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Кроме того, участникам программы помогают с социальной и профессиональной реабилитацией. Кирилл Комов прошел переобучение и получил право управлять автомобилем, адаптированным для людей с тяжелыми ранениями. Сотрудники ДОСААФ России бесплатно обучили его вождению специализированного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.