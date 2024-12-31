В подконтрольном ВСУ Херсоне раздались взрывы

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«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в сообщении.

До этого о взрывах в городе сообщало украинское издание «Общественное. Новости».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние дни 2024 года начали активнее обстреливать Херсонскую область.

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, на 31 декабря сохраняется опасность диверсий, поэтому в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час.