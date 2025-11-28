В Павловском Посаде продолжается программа профессиональной адаптации ветеранов СВО

сегодня в 20:24

Павлово-Посадский городской округ развивает систему поддержки и адаптации ветеранов специальной военной операции. На этой неделе делегация ветеранов и представителей организации «Боевое братство» побывала на производственной площадке компании «Ультрадекор», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе визита гостям провели экскурсию по производственным цехам, познакомили с технологическими процессами и основными направлениями деятельности предприятия. Руководство компании ответило на вопросы о вакансиях, требованиях к кандидатам, условиях труда и возможностях профессионального развития.

По отзывам участников, их впечатлило современное оснащение производства и готовность коллектива к открытому диалогу.

Подобные мероприятия проводятся в округе на регулярной основе. Программа «открытых дверей» призвана помочь вернувшимся со службы гражданам пройти период адаптации, оценить свои профессиональные перспективы и найти достойное место работы.

Администрация Павлово-Посадского округа называет содействие трудоустройству этой категории граждан одним из приоритетных направлений социальной работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.