В Павловском Посаде идут сборы в гуманитарную поездку, которая пройдет 22 марта

21 марта на внутреннем дворе Администрации Павлово-Посадского городского округа кипит работа. Идут сборы в очередную гуманитарную поездку, которая состоится 22 марта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

"Как и всегда, волонтеры гуманитарного конвоя и Молодой Гвардии Единой России стараются изо всех сил, помогая в погрузке и сборке. Спасибо всем за неоценимый вклад в поддержку наших воинов!" - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

22 марта от Павлово-Посадского городского округа снова отправится гуманитарный конвой к бойцам из Павловского Посада и Электрогорска.

Гуманитарная помощь будет доставлена в более чем 40 подразделений, где служат наши земляки, призванные от Павлово-Посадского военкомата проходящие службу в Курской и Белгородской областях, а также в ЛНР, ДНР. В Запорожскую и Херсонскую области частично передадут с отпускниками. Все грузы сформированы на основе запросов наших бойцов.

Поездка организована в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

В штабе, который находится в местном отделении партии «Единая Россия» и Совете депутатов Павлово-Посадского городского округа, продолжается прием запросов от наших земляков, находящихся в зоне СВО по телефону: 89167120545.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.