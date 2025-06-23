В Орловской области суд лишил участника СВО компенсации за второе ранение

В Новодеревеньковском районном суде Орловской области участнику специальной военной операции (СВО) было отказано в выплате за второе ранение, сообщает Life.ru .

В процессе судебного разбирательства было установлено, что военнослужащий получил единовременную выплату за первое ранение. При этом, обратившись за повторной компенсацией по факту второго ранения, получил отказ по причине того, что мера социальной поддержки предоставляется лишь один раз.

Участник СВО был вынужден документально подтверждать факт получения двух отдельных ранений. Но на судебном заседании чиновники лишь подтвердили, что выплата является единовременной. В ходе анализа нормативного акта губернатора стало известно, что в нем отсутствуют ограничения по количеству компенсационных выплат за ранение в ходе боевых действий.

В конце концов, суд признал незаконным отказ в выплате за второе ранение. Право военнослужащего на компенсацию за ранение, полученное в результате специальной военной операции, было подтверждено.