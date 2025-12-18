В Орехово-Зуевском округе открыли Парту Героя

Уже в восьмом классе Кирилл твердо знал, что станет военным. Это был осознанный выбор. В его семье служили Отечеству, и с детства он впитал главное — чувство долга, ответственность и верность Родине. Особую роль в его воспитании сыграл дед, Валентин Дмитриевич, который заложил внуку простые, но вечные ценности: «Честь! Родина! Отчизна!»

Ранним утром 18 января 2023 года подразделение Кирилла прибыло на окраину Куземовки в Сватовском районе Луганской Народной Республики. В ту ночь разведывательная группа из пяти человек отправилась на задание. Никто из них не вернулся.

За проявленное мужество и самоотверженность Кирилл Иванов посмертно награжден орденом Мужества.

17 декабря в родных ему стенах открыли Парту Героя. Сидеть за ней будут ученики, которые добились высоких результатов в учебе и спорте, активно участвуют в жизни школы и общества. В мероприятии приняли участие родственники Кирилла и депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.

Инициатором проекта «Парта героя» стала партия «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Новая школа» и «Успех в единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.