В Орехово-Зуеве военнослужащему СВО передали гуманитарную помощь 4 февраля

Военнослужащий, проходящий службу в зоне СВО, получил гуманитарную помощь от Ассоциации ветеранов Орехово-Зуевского округа 4 февраля, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Действующий военнослужащий, прошедший путь от рядового до начальника штаба батареи, обратился за поддержкой в Ассоциацию ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

4 февраля руководитель Ассоциации Вячеслав Шаронов встретился с ним и передал современный дрон «Мавик 3 Про», дизельный генератор, 100 комплектов термобелья и 10 комплектов раций «ТУТ».

Начальник штаба выразил благодарность от командования и личного состава бригады, а также вручил Вячеславу Шаронову благодарственное письмо за доставку гуманитарной помощи, которая способствует выполнению боевых задач.

В Ассоциации ветеранов подчеркнули, что помощь возможна благодаря совместным усилиям администрации, жителей, предпринимателей и учреждений Орехово-Зуевского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.