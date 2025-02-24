В округе Пушкинский собрали гумгруз для военного госпиталя в Белгородской области

Администрация городского округа Пушкинский и совет депутатов передали жизненно важную гуманитарную помощь для пациентов военного госпиталя, находящегося в Белгородской области. Ценный груз, включающий десятки коробок с электрохирургическими инструментами и материалами для работы врачей, был доставлен заместителем главы округа Артемом Люхиным и председателем совета депутатов Артемом Садулой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Груз на месте принял депутат совета депутатов Пушкинского Роман Безносик, который в настоящий момент проходит службу в зоне специальной военной операции.

«Для нас очень важно знать, что наши ребята обеспечены всем необходимым. Каждый из этих материалов может стать решающим для спасения человеческой жизни», — подчеркнул Роман Безносик, выражая благодарность за инициативу и активное участие в поддержке военнослужащих.

Гуманитарный груз включал в себя:

торакальные троакар катетеры ПВХ со стилетом,

высокочастотные электрохирургические инструменты,

шовный хирургический материал,

медицинские халаты, пеленки, сухие души для гигиены,

материалы для обработки ран и дезинфекции.

Подобные гуманитарные инициативы округа подчеркивают важность объединения сил в поддержке военных медиков и пациентов, проходящих лечение в таких непростых условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.