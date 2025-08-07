В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

сегодня в 02:36

В Новороссийске введены экстренные меры безопасности из-за угрозы применения безэкипажных катеров. Мэр Андрей Кравченко обратился к горожанам с требованием немедленно покинуть набережную и пляжи.

«При срабатывании сирен укройтесь в помещениях без окон, избегайте приближения к побережью», — предупредил градоначальник.

Прибрежная зона от улицы Исаева до Суворовской полностью перекрыта для пешеходов и транспорта.

Власти призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.