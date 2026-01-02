В небе над Новокуйбышевском прогремели взрывы

сегодня в 02:57

Жители города Новокуйбышевск в Самарской области около половины второго ночи были разбужены серией мощных взрывов, прогремевших в небе, сообщает Shot .

По предварительным данным, в районе сработали системы противовоздушной обороны, уничтожившие несколько воздушных целей.

Очевидцы сообщают о более чем десяти громких хлопках, ярких вспышках, а также о возгорании на территории одного из районов.

Официальные данные о возможных разрушениях на земле, пострадавших или характере сбитых целей пока не поступали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.