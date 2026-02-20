сегодня в 17:38

В Наро-Фоминске провели встречу с бойцами СВО к 23 февраля

В Наро-Фоминске в преддверии Дня защитника Отечества прошла неформальная встреча с участниками специальной военной операции. Военнослужащих поздравили, вручили подарки и организовали праздничный концерт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло в теплой, домашней обстановке. Вместо официальных выступлений состоялись душевные беседы за чашкой чая. Для гостей накрыли стол с пирогами, сладостями и выпечкой, создав атмосферу уюта и поддержки.

Женщины-волонтеры подготовили для бойцов особый сюрприз. С начала специальной военной операции они помогают фронту и регулярно отправляют посылки. В этот раз военнослужащим передали теплые носки ручной работы и полезные гостинцы.

В ответ участники СВО поблагодарили жителей округа за внимание и поддержку. По их словам, помощь из тыла придает сил и уверенности.

Встреча завершилась праздничным концертом. Артисты местного Дворца культуры исполнили песни о Родине, любви и верности, зрители поддержали выступающих стоя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.