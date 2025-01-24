В Наро-Фоминске прошла встреча с семьями участников СВО

В Апрелевке Наро-Фоминского округа прошла встреча с семьями военнослужащих. Подобные мероприятия проводятся с целью укрепления связей и поддержки военнослужащих и их родных, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На вопросы отвечали начальник территориального управления Дмитрий Кожушко, депутат совета депутатов Наро-Фоминского горокруга Виталий Тамаркин и координаторы государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области в Наро-Фоминском городском округе — Ольга Няшина и Замира Карурова.

На встрече обсуждали дополнительные меры поддержки, обсудили актуальные вопросы и решения, которые влияют на жизни семей, чьи близкие находятся на службе.

Территориальное управление Апрелевки с каждой семьей работает индивидуально. Близкие военнослужащих могут рассчитывать на поддержку по самым разным направлениям. Такой комплексный подход помогает охватить заботой бойцов и их близких. Решается еще ряд важных вопросов — помощь с получением места в садике, с поступлением детей в определенную школу или вуз. К решению вопросов привлекаются представители администрации округа, депутаты, общественные организации, волонтеры, предприниматели.

В Наро-Фоминском городском округе активно ведут свою работу координаторы государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: Няшина Ольга Антоновна 8 (906) 781-91-70, 8 (977) 674-21-03; Карурова Замира Шамсутдиновна 8 (925) 668-47-50.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.