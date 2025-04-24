В Мытищах прошла встреча с семьями участников СВО

В Мытищинской галерее искусств прошла теплая и душевная встреча для самых сильных женщин — жен, матерей и сестер военнослужащих, которые сейчас защищают Родину в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, депутаты от партии «Единая Россия» Юрий Гончарук и Григорий Шаповалов, а также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов.

Такие встречи проводятся регулярно. Они помогают решить актуальные вопросы, оказать моральную и психологическую поддержку.

«Самое важное для нас — быть рядом и подключаться к любым вопросам. Гуманитарная помощь, юридические и медицинские вопросы, даже самые простые бытовые проблемы — мы готовы оказать содействие во всем», — сказала Юлия Купецкая.

Она подчеркнула, что нашим бойцам на передовой спокойнее, когда они знают, что дома об их близких помнят, заботятся и поддерживают.

В то время как наши герои мужественно борются с фашизмом, мы вместе с их родными выступаем надежным тылом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.