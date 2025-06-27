В Мытищах прошла молодежная акция по изготовлению снаряжения для участников СВО

В честь Дня молодежи в местной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся мастер-класс по изготовлению окопных свечей, организованный активистами партии. Активное участие в мастер-классе приняли руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов и активисты «Молодой Гвардии Единой России», сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Окопные свечи — это незаменимый атрибут полевого быта. Изготовление этих свечей требует минимальных затрат, но оказывает неоценимую поддержку нашим солдатам.

В уютной и дружеской атмосфере участники подробно рассмотрели все этапы изготовления окопных свечей — от подготовки необходимых материалов до финальной сборки готовых изделий. Активисты поэтапно объясняли технологию, делились практическими советами и отвечали на вопросы.

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принял участие в мастер-классе. Мы уверены, что изготовленные окопные свечи станут не только источником тепла и света для наших бойцов, но и символом нашей общей поддержки и единения», — сказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Анжелика Бутенко.

Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Константин Кузовков отметил, что подобные мероприятия не только способствуют развитию практических навыков, но и укрепляют патриотические ценности среди молодежи.

Сделанные на мастер-классе окопные свечи в ближайшее время будут переданы в зону специальной военной операции. Эти свечи станут не только источником тепла и света для бойцов, но и символом заботы, поддержки и признательности со стороны жителей городского округа Мытищи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.