В музей Подольска передали флаг с подписями бойцов СВО

В музейный фонд Подольска передали флаг с надписью «Подольск с нами, мы победим!» и подписями бойцов СВО, сообщили в пресс-службе округа.

Военнослужащие 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого ордена Кутузова полка 76-й дивизии ВДВ передали боевое знамя. Бойцы оставили на нем более 30 подписей.

Подарок от солдат стал частью экспозиции военной комнаты Подольского выставочного зала. Здесь представлены экспонаты, найденные в результате раскопок поисковым отрядом военно-патриотического объединения «Память». Также на выставке можно увидеть современную технику, которую используют защитники. Например, в прошлом году здесь разместили беспилотник, презентованный подольчанам ижевской группой компаний «Беспилотные системы».

Подольск регулярно оказывает всестороннюю помощь 76-й дивизии ВДВ, в которой служит подольчанин с позывным Мириди.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.