В Музее Победы увековечили имена бойцов СВО из Подмосковья

Имена 52 участников спецоперации, удостоенных госнаград, внесли в интерактивную панель памяти в Музее Победы 24 февраля. Среди них — бойцы из Каширы, Подольска и Ступина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла в День начала специальной военной операции в главном военно-историческом музее страны. АНО «Сила Духа» внесла имена военнослужащих в интерактивную панель экспозиции «СВО. Zащитники Отечества».

Почетный гость мероприятия, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова отметила, что открытие панели памяти станет важным шагом для сохранения имен погибших воинов для будущих поколений.

Перед началом церемонии зачитали приветственный адрес заместителя председателя Государственной думы Анны Кузнецовой. В мероприятии участвовали бойцы СВО, представители комитета семей воинов Отечества городского округа Кашира во главе с Натальей Кульневой, активисты движений «Юнармия», «Движение Первых» и «Молодая Гвардия», депутат Мособлдумы Андрей Голубев, сотрудники Музея Победы и семьи погибших.

Среди них — сестра рядового Игоря Матюхина Оксана Киселева. Военнослужащий погиб 2 октября 2024 года в Луганской Народной Республике в районе населенного пункта Стельмаховка при выполнении боевой задачи и был посмертно награжден орденом Мужества. У него остались четверо детей.

Руководитель АНО «Сила Духа» Евгения Костина сообщила, что церемония дала старт проекту «СВОи. Вечно живые», который предполагает создание сети локальных мемориальных музеев героев СВО. Начать планируют с Каширы, проект готовят к участию в конкурсе Фонда президентских грантов.

Постоянная экспозиция «СВО. Zащитники Отечества» создана по поручению президента России Владимира Путина. Она работает в главном здании Музея Победы на Поклонной горе и в филиале — музее «Г.О.Р.А.».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.