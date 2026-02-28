В Музее Победы дан старт проекту «СВОи. Вечно живые»

24 февраля, в день начала СВО, в главном Музее Победы АНО " Сила Духа» провела мероприятие, которое положило начало большому проекту, нацеленному на создание сети локальных мемориальных музеев героев СВО. Об этом сообщили организаторы.

Начали с Каширы и сейчас готовят проект «СВОи. Вечно живые» к подаче на конкурс в Фонд Президентских грантов.

«Особые слова благодарности всем организаторам, АНО „Сила Духа“, волонтерам, за то, что с подарили семьям возможность почувствовать единство, показать всей стране, что герои живут в наших сердцах», — подчеркнула заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова.

Планируется создать полноценное культурное пространство, где молодежь сможет общаться в кругу единомышленников-патриотов России, развивать навыки социальной активности, волонтерской работы, вместе вести поисковую работу и создавать музейные экспозиции.

Организаторы поблагодарили почетных гостей поддержавших мероприятие.

«Открытие интерактивной доски для увековечивания памяти погибших воинов СВО здесь, в Музее Победы, — это маленький шаг, но, знаете, как про космос говорят: маленький шаг для человека, но огромный для человечества. Так и для нашей страны это будет огромный шаг. То есть, это только начало. Мы всегда будем помнить наших воинов, имена которых должны быть увековечены для будущих поколений», — отметила почетный гость мероприятия, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.