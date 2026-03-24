В Можайске прошла очередная консультация для родственников участников СВО

В военном комиссариате городов Можайск и Руза 20 марта состоялась очередная встреча с членами семей участников специальной военной операции. За разъяснениями и поддержкой обратились 16 человек. Среди них - родственники бойцов, ветераны СВО, а также близкие тех, кто уже завершил службу или, к сожалению, погиб при выполнении боевых задач, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Можайский.

Личные вопросы жителей в режиме открытого диалога разбирали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, военный комиссар Руслан Меладзе и Можайский городской прокурор Даниил Гаврилов.

Каждое обращение было детально проработано. Ряд вопросов, требующих особого внимания, прокуратура взяла на личный контроль и дальнейшее сопровождение.

"Поддержка и сопровождение близких наших бойцов - это наша главная задача. Когда мы собираемся вместе, когда рядом с людьми находятся военком, прокуратура и соцслужбы, мы можем оперативно снять все бюрократические барьеры. Мы обязаны сделать так, чтобы те, кто ждет своих героев дома, и те, кто столкнулся с тяжелой утратой, чувствовали нашу заботу и не оставались один на один с трудностями", - отметил Денис Мордвинцев.

Особое внимание на встрече уделили юридическим аспектам. Специалисты подробно разобрали сложную процедуру признания погибшим бойца, который долгое время числился без вести пропавшим. Родственникам объяснили какой пакет документов необходимо собрать; порядок оформления выплат и пенсий по потере кормильца; алгоритм взаимодействия с воинскими частями для получения всех положенных средств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.