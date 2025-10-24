В Можайске прошла акция «Доброе дело»

Всегда рядом и всегда готовы присоединиться к добрым делам волонтеры Подмосковья из Можайского муниципального округа. Их энергия и отзывчивость — настоящий пример единства и поддержки, который особенно важен в канун государственного праздника, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции «Доброе дело», которая проходит на территории Московской области уже 3 года подряд и приурочена ко Дню народного единства, активисты собрали и упаковали коробки с самым необходимым. В них вошли не просто продукты питания, а сытные консервы, крупы, сладости к чаю, предметы личной гигиены, теплые вещи — носки, термобелье, шапки и медикаменты первой необходимости. Каждая такая посылка — это не просто набор вещей, а важный знак поддержки и заботы из дома.

Ребята не первый раз принимают участие в сортировке и упаковке гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Их работа регулярна и невероятно важна, превращаясь из разовой акции в постоянную миссию.

«Наши можайские волонтеры трудятся безвозмездно, и их вклад по-настоящему бесценен. Именно благодаря их ответственности и стараниям помощь своевременно доходит до тех, кто в ней так нуждается. За этими коробками стоят часы труда, внимательность к деталям и огромное желание делать добро наших земляков. Это и есть то самое народное единство, которое мы празднуем 4 ноября», — рассказала директор Можайского молодежного медиацентра Оксана Маруненко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.