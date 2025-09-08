В Можайске поддержали семьи военнослужащих, пропавших без вести

В Можайском культурно-досуговом центре состоялась встреча с семьями, чьи родственники пропали без вести в ходе специальной военной операции. Мероприятие собрало тех, кто месяцами живет в ожидании весточки о своих близких, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во встрече приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, его заместители Мария Азаренкова и Ольга Спиридонова, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова, военный комиссар Можайского и Рузского округов Руслан Меладзе, исполняющий обязанности Можайского городского прокурора Роман Шейко, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Князев, а также представители общественных организаций, включая госфонд «Защитники Отечества» и «Комитет семей воинов Отечества», сотрудники социальной сферы.

Основной темой разговора стала практическая помощь: куда и как можно обратиться, чтобы узнать статус пропавшего, установить связь с воинскими частями и получить всю актуальную информацию. Спикеры разъяснили алгоритм действий и перечень необходимых документов.

«Неизвестность — это самое тяжелое испытание. Она пугает, изматывает, отнимает силы. Но именно в такой момент важно знать, что вы не одни. Наш долг — делать все возможное и невозможное, чтобы вы получили помощь», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Особое внимание на встрече было уделено защите от мошенников, которые все чаще пытаются воспользоваться горем семей. Присутствующих предупредили, чтобы они никому не передавали персональные данные о себе и своих близких, не переводили деньги незнакомцам, обещающим «помощь в розыске», и по всем вопросам обращались только в официальные организации.

В завершении встречи участники смогли пообщаться лично с представителями структур и получить индивидуальные консультации.

Куда обратиться за помощью, можно узнать по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.